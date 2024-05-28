Автоэксперт Казаченко назвал главной проблемой владельцев иномарок в России сложности с обслуживанием

Автомобили, которые вводят в Россию по параллельному импорту, практически некому обслуживать. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

По его словам, ситуация складывается таким образом, что сейчас очень мало сервисов, которые были бы способны качественно сделать техобслуживание такой инормаки.

«Если покупатели приобретали по параллельному импорту, то автомобиль еще можно обслужить, а если у частников, либо на стоянках торговых центров, то там уже разбираешься сам с этими проблемами», — отметил эксперт.

Он добавил, что больше всего проблем возникает с электрокарами. В России сейчас наблюдается острая нехватка сервисов и специалистов, которые умеют работать с такими машинами.