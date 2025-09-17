Автоэксперт Кадаков заявил, что с 1 ноября Hyundai Palisade не подпадет под льготную ставку утильсбора

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с RT раскрыл детали изменений в системе начисления утильсбора на автомобили, которые начнут действовать с 1 ноября.

Эксперт подчеркнул особенность текущего подхода, основанного только на объеме двигателя. Кадаков пояснил, что вводится дополнительная классификация, учитывающая мощность мотора.

«В одной плоскости — объем двигателя, а в другой — разбивка по мощности. Получается, чем больше объем и мощность, тем все больше нужно платить», — отметил специалист.

По его словам, автомобили с мощностью двигателя до 160 л. с. продолжат ввозить по текущим правилам с уплатой льготного утильсбора. Однако для более мощных машин, включая Hyundai Palisade и многие другие популярные модели, предусмотрены повышенные ставки.