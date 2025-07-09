Автоэксперт Кадаков раскритиковал законопроект о налоге на машины старше 15 лет

Недавно ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила с предложением увеличить ставки транспортного налога для владельцев автомобилей старше 15 лет и обязать их проходить технический осмотр дважды в год. Однако главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что шансы на принятие этого законопроекта низки из-за его социальной «токсичности». Об этом написал Ura.ru .

Кадаков скептически оценивает предлагаемые меры. Он считает, что увеличенный транспортный налог не приведет к обновлению автопарка, а лишь заставит людей больше тратить денег из своего кармана.

«Кто-то просто откажется от своих старых автомобилей и будет их активнее продавать. В небольшом количестве кого-то эта инициатива, может быть, действительно сподвигнет купить новую машину. Но это никак не повлияет на рынок в целом», — прогнозирует эксперт.

Сторонники инициативы предлагают также ввести программу утилизации, обмена старых автомобилей на новые. Однако Кадаков объясняет, почему и эта мера не будет эффективной.

По мнению Кадакова, законопроекту, вероятнее всего, не дадут хода. «С высокой долей вероятности, этот законопроект, если он вообще появится, получит отрицательный отзыв», — считает эксперт.