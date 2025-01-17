Автоэксперт Кадаков призвал воздержаться от «бешеных» кредитов на машины

Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с ИА НСН посоветовал россиянам приобретать автомобили исходя из своих финансовых возможностей и воздерживаться от кредитов с высокими процентными ставками в текущей экономической обстановке.

Специалист признал, что скидки на машины существуют, как и прежде, но существенной экономии достичь вряд ли удастся.

«Вы все равно ничего не сэкономите по факту. Если машина стоит два миллиона, вам никто ее за 1,5 миллиона не продаст. Но 30-40 тысяч [рублей] тоже деньги. Вместе с тем сейчас уже много машин, которые продаются без всяких допов и так далее», — отметил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время россияне будут вынуждены покупать транспорт преимущественно на накопленные средства, поскольку стоимость кредитных денег становится все более высокой.