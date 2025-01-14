Автоэксперт Кадаков назвал трендом расширение сети платных дорог в России

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT обсудил причины увеличения числа поездок по платным дорогам в России.

Эксперт связывает этот тренд с расширением сети платных дорог на федеральном и региональном уровнях. Очевидно, что с увеличением количества платных дорог число поездок по ним будет увеличиваться из года в год, отметил Кадаков.

Автоэксперт подчеркнул удобство пользования платными трассами, несмотря на то, что они доступны не каждому водителю. Те, кто имеет возможность оплатить проезд, предпочитают использовать платные дороги, тем самым снижая нагрузку на бесплатные маршруты.

Так, количество проездов по платным трассам, обслуживаемым «Автодором», увеличилось на треть, достигнув 379 миллионов за прошлый год.