Автоэксперт Кадаков: наиболее ощутимые изменения цен на машины произойдут ближе к декабрю

Автоэксперт Максим Кадаков спрогнозировал постепенное повышение цен на машины с августа 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалиста, соответствующая тенденция будет связана с ожидаемым увеличением утилизационного сбора.

«Потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно», — отметил Кадаков.

Наиболее ощутимые изменения, рассказал эксперт, потребители заметят ближе к декабрю. До конца года рост стоимости может составить около 10% для некоторых моделей массового сегмента, добавил «ФедералПресс».

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