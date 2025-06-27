Автоэксперт Иванов заявил о «страховочной опции» маркетплейсов в покупке запчастей

Россияне выбирают онлайн-покупки запчастей для машин из-за задержек в доставке и сокращения ассортимента от официальных дилеров. Об этом сообщил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов в беседе с сайтом « Время Н ».

«Поставки из Европы и Кореи сократились, а те, что остались, уже менее предсказуемые: то поставщика нет, то деталь „в пути“ две недели, то цена выросла на 40%. В этих условиях маркетплейсы стали своего рода „страховочной опцией“», — пояснил специалист.

По его словам, хотя выбор деталей на таких платформах иногда ограничен, вероятность оперативно отыскать необходимую запчасть по приемлемой стоимости заметно выше, чем при посещении обычных складских помещений. Иванов напомнил об улучшении логистики маркетплейсов. Они предлагают доставку за один-два дня и возможность возврата товара без лишних вопросов.