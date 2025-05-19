Автоэксперт Иванов рассказал, что владельцы китайских авто часто жалуются на износ деталей

За последние годы китайские автопроизводители добились определенных успехов в улучшении качества легковых машин, уделяя внимание материалам и сборке. Этот прогресс обусловлен активным внедрением современных технологий и инноваций. Однако владельцы китайских авто продолжают сталкиваться с рядом проблем, о чем сообщил руководитель сети автосалонов коммерческой техники «Альянс Тракс» Алексей Иванов в интервью газете «Известия» .

Иванов отметил, что несмотря на растущую популярность китайской автомобильной продукции, сомнения относительно ее долговечности сохраняются. Частые жалобы связаны с износом деталей подвески и электрооборудования, которые уступают аналогам западного автопрома. Дополнительные сложности создают проблемы с сервисом и доступностью запасных частей, особенно на удаленных территориях.

Еще одной потенциальной проблемой являются материалы кузова и каркаса машины, прочность которых вызывает вопросы у автовладельцев, сталкивающихся с повреждениями корпуса при серьезных столкновениях.