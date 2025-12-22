Автоэксперт Иванов назвал преимуществом лизинговых хабов юридическую прозрачность сделок

В начале 2026 года в России появятся хабы по продаже подержанных автомобилей со скидками до 40%. В этих хабах будут продавать легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси и сервисов доставки. Размер скидки будет зависеть от срока экспозиции и типа техники, сообщили «Известия» .

По словам владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексея Иванова, наибольший спрос ожидается на легкие коммерческие автомобили и популярные марки легковых машин — Lada, Geely, Haval, Changan. Это машины возрастом один-три года, которые активно использовались в такси и службах доставки.

Одним из факторов роста интереса к появлению таких хабов стала ситуация на вторичном рынке. За 11 месяцев 2025 года в России продали 5,66 млн машин с пробегом — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. В этих условиях специализированные хабы рассматриваются как логичное развитие рынка.

«Конкуренция с традиционными каналами неизбежна, но хабы займут свою нишу», — заявил Иванов. По его мнению, хабы предложат компромисс: цена ниже салонной благодаря скидкам, но выше, чем у частников, зато с юридическими гарантиями и предпродажной подготовкой.

Важным преимуществом лизинговых хабов остается юридическая прозрачность сделок. Автомобили обслуживались по регламенту и проходили предпродажную подготовку. Стандартизированная экспозиция позволяет покупателю за один визит осмотреть и сравнить десятки машин, что принципиально отличает такой формат от частных объявлений.