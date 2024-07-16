Автоэксперт Хайцеэр: во время сильного дождя водители могут столкнуться с аквапланированием

Быстрая езда по мокрой дороге способна обернуться серьезной аварией. Такое может произойти уже на скорости 60-70 км/ч, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, при передвижении по лужам возникает риск аквапланирования.

«На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер», — пояснил специалист.

Он также отметил, что в данной ситуации поведение транспортного средства становится непредсказуемым. Оно не реагирует ни на тормоз, ни на газ, добавил Хайцеэр.

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