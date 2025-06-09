Автоэксперт Хайцеэр связал ужесточение штрафов за превышение допустимого уровня шума с увеличением коррупции

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru обсудил предложение заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова о значительном увеличении штрафов за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами.

Хайцеэр подчеркнул, что важно не только ужесточать штрафы, но и эффективно выявлять нарушителей, так как это может привести к коррупции.

Он отметил, что уже существуют строгие меры в отношении владельцев транспортных средств, не соблюдающих требования к выхлопной системе. Если водитель не приводит систему в исходное состояние, транспортное средство снимается с регистрации. Хотя за подобное нарушение обычно выписывают штраф в размере 500 рублей, владельцам дается 10 дней на устранение проблемы.

По мнению Хайцеэра, ужесточение штрафов может увеличить уровень коррупции и создать дополнительные сложности.