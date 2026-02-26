Автоэксперт Хайцеэр сообщил, что автомобили «Москвич» новой линейки «М» будут продаваться по демократичной цене

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил ИА НСН , что автомобили «Москвич» новой линейки «М» будут продаваться по демократичной цене.

Он отметил, что в первую очередь машины заинтересуют корпоративные потребители.

Согласно информации с портала Autonews.ru, цены на автомобили «Москвич» линейки «М», представленной в декабре 2025 года, будут начинаться от 2 689 000 рублей. Ян Хайцеэр назвал такую стоимость конкурентоспособной.

«Это обычная рыночная цена, вполне приемлемая, у этого автомобиля есть потенциал с точки зрения цены. Будет ли он востребован, зависит от качества и долговечности автомобиля», — сказал автоэксперт.