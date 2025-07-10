Автоэксперт Хайцеэр раскритиковал идею увеличить налог на автомобили старше 15 лет

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил недовольство идеей увеличить налог на автомобили старше 15 лет. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что у большинства россиян нет средств на покупку нового транспортного средства.

Хайцеэр считает, что предложение о повышении налога является несвоевременным и служит интересам бизнеса, который пытается сохранить свои позиции за счет потребителей. По его словам, в текущей политической и экономической ситуации такое предложение выглядит преступным.

«Таким образом РОАД заботятся только о собственной шкуре, а не о людях, которые должны ездить по дорогам общего пользования безопасно», — заявил он.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее сообщил о возможном повышении налога для владельцев автомобилей старше 15 лет. По его словам, организация разрабатывает соответствующий законопроект.