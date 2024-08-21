Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не покупать машину после крупного ремонта из-за ДТП
При покупке подержанной машины важно обратить внимание на несколько моментов. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
Специалист посоветовал не приобретать транспортное средство с пробегом больше 150 тысяч километров. Чтобы поддерживать исправное состояние, понадобятся существенные вложения.
По словам Хайцеэра, также стоит отказаться от автомобиля, которому потребовался крупный ремонт после ДТП. Среди последствий — снижение прочности кузова и скрытые дефекты.
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