Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не покупать машину после крупного ремонта из-за ДТП

При покупке подержанной машины важно обратить внимание на несколько моментов. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист посоветовал не приобретать транспортное средство с пробегом больше 150 тысяч километров. Чтобы поддерживать исправное состояние, понадобятся существенные вложения.

По словам Хайцеэра, также стоит отказаться от автомобиля, которому потребовался крупный ремонт после ДТП. Среди последствий — снижение прочности кузова и скрытые дефекты.