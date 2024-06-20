Автоэксперт Хайцеэр поддержал отмену полиса ОСАГО при регистрации авто

По его словам, ситуации бывают разные. В частности, человек может приобрести машину, но не собирается на ней ездить, тогда и полис ему не нужен.

«Представьте себе ситуацию: я приехал на погрузчике, например на эвакуаторе, зарегистрировал автомобиль и поставил его на парковку. Я не езжу на нем, и поэтому страховка мне не нужна», — отметил эксперт.

Он добавил, что, по его мнению, такие ситуации и стали причиной принятия соответствующего закона. Хайцеэр добавил, что оформление ОСАГО при регистрации машины не должно быть обязательным.