Автоэксперт Хайцеэр: нестандартное оформление снизит привлекательность машины для угонщиков

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как защитить машину от угона. Один из вариантов — создание индивидуальных признаков, отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, можно использовать особое устройство для формирования идентификационных номеров на разных частях транспортного средства.

«Это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика», — пояснил Хайцеэр.

Он посоветовал обратить внимание на нестандартное оформление. Так, аэрография снизит привлекательность автомобиля для злоумышленника.

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