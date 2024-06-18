Автоэксперт Хайцеэр назвал место за водителем самым безопасным при ДТП

Если автомобиль попал в аварию, то больше всего шансов выжить у того, кто сидит за водителем. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, действия водителя в критической ситуации почти всегда обусловлены инстинктами. Поэтому сидящий за рулем попробует защитить себя.

«Дело в том, что находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет», — отметил автоэксперт.

Он добавил, что иначе действуют лишь профессиональные водители. Но они специально тренируются, чтобы подставлять под удар себя, а не важного пассажира.