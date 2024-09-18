Автоэксперт Гусаров посоветовал водителям заправляться в проверенных местах

Выявить некачественное топливо практически невозможно — это станет понятно только тогда, когда машина уже сломается. Чтобы себя обезопасить, заправляться нужно в проверенных и известных местах, рассказал автоэксперт Александр Гусаров в беседе с «ТСН 24».

По его словам, в лучшем случае при заправке некачественным бензином водитель ощутит потерю мощности, в худшем — загорится значок «check engines», и придется отправиться в автосервис. Все чеки с заправок нужно сохранять, сообщил «ФедералПресс».

В целом некачественный бензин может серьезно повредить топливную систему. Ремонт в таких случаях обходится весьма дорого, отметил Гусаров.