Автоэксперт Габараева предупредила, что работа кондиционера в машине в мороз приводит к поломке

Если использовать кондиционер в мороз, нужно готовиться к тому, что это может вызвать поломки. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказала автоэксперт Александра Габараева.

По ее словам, если включать кондиционер при минусовой температуре, это может негативно сказаться на работе компрессора и привести к его поломке. Более того, риски наступают уже тогда, когда столбики уличных термометров опускаются ниже отметки +5 градусов.

При этом эксперт добавила, что включать кондиционер зимой все-таки нужно примерно раз в неделю для профилактики поломок. Но делать это следует только на теплой парковке или в отапливаемом гараже, добавил сайт KP.RU.