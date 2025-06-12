Автоэксперт Евтеев призвал использовать специальную полироль для передней панели авто

Эксперт в области автомобильной индустрии Евгений Евтеев пообщался с «Газетой.Ru» и высказал мнение, что в большинстве случаев проблемы с интерьером автомобиля возникают не из-за времени, а из-за неправильного ухода. Он перечислил четыре самых частых ошибки, которые допускают владельцы при уходе за салоном машины.

По словам Евтеева, распространенная ошибка — применение бытовой химии для очистки салона автомобиля. Эксперт отметил, что, хотя универсальный спрей для кухни может очистить пластик, он также растворяет защитное покрытие. Это приводит к тому, что через несколько месяцев материал начинает выцветать, растрескиваться, и появляются стойкие пятна, которые уже невозможно удалить, написал MK.RU.

Кроме того, по словам эксперта, использование абразивных губок и жестких щеток может вызвать серьезные проблемы, так как они могут повредить глянцевые вставки и лакированный пластик, оставив следы, которые невозможно убрать. Евтеев рекомендовал использовать автомобильные аксессуары с мягким ворсом и пометкой «для интерьера».

Еще одна проблема, на которую указал специалист, — отсутствие регулярной уборки. Из-за пыли и капель воды появляются трудновыводимые разводы, особенно на тканевых сиденьях и дверных картах. Эксперт рекомендовал проводить поверхностную чистку и полную обработку всех элементов интерьера раз в две недели.

Евтеев подчеркнул важность использования специальной полироли для передней панели, без которой пластик теряет до 20% своего цвета уже через год.