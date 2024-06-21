Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, что езда по лужам может спровоцировать гидроудар в двигателе

Езда по глубоким лужам может спровоцировать гидроудар двигателя и попадание воды в различные узлы транспортного средства. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

По его словам, водителям следует внимательнее вести себя на дорогах и стараться объезжать воду стороной. Следование правилам безопасности позволит не залить высоковольтные провода, написал «Патрульный Петербурга».

Частая езда по лужам, как пояснил специалист, сокращает срок службы огромного количества узлов в автомобиле. При попадании разогретого и крайне горячего глушителя в воду могут потрескаться соты катализатора, отметил Балабас.