Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, что езда по лужам может спровоцировать гидроудар в двигателе

Езда по глубоким лужам может спровоцировать гидроудар двигателя и попадание воды в различные узлы транспортного средства. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

По его словам, водителям следует внимательнее вести себя на дорогах и стараться объезжать воду стороной. Следование правилам безопасности позволит не залить высоковольтные провода, написал «Патрульный Петербурга».

Частая езда по лужам, как пояснил специалист, сокращает срок службы огромного количества узлов в автомобиле. При попадании разогретого и крайне горячего глушителя в воду могут потрескаться соты катализатора, отметил Балабас.

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

В Норильске начали монтаж новой печи на НМЗ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте