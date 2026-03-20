Автоэксперт Ерицян дал рекомендации по подготовке автомобиля к весне

С приходом весны автовладельцам следует провести тщательную проверку своего транспортного средства после зимы, чтобы предотвратить возможные поломки и избежать дополнительных расходов. Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян рассказал «Известиям» , что начинать нужно с комплексной мойки, включая днище и колесные арки, поскольку за зимний период на кузове и подвеске накапливаются реагенты, ускоряющие коррозию.

После мойки необходимо провести диагностику ходовой части, так как зимой подвеска и рулевое управление испытывают повышенные нагрузки из-за перепадов температуры и некачественного дорожного покрытия. Также весной следует заменить зимние шины на летние, чтобы улучшить сцепление с дорогой и снизить расход топлива. Важно проверить глубину протектора, чтобы соответствовать требованиям безопасности и законодательства.

Ашот Ерицян подчеркнул, что замена технических жидкостей зависит от пробега и регламента обслуживания. Если плановое ТО совпадает с окончанием зимы, его не стоит откладывать. Особое внимание рекомендуется уделить моторному маслу, тормозной жидкости, системе охлаждения и аккумулятору, который зимой работает с повышенной нагрузкой.

Стоит отметить, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что водителям в Москве пока рано переходить на летнюю резину. По его мнению, менять зимнюю резину раньше начала апреля не стоит, так как в марте сохраняются ночные заморозки и велик риск возвращения холодов.