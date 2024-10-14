Автоэксперт Еремчук предсказал рост спроса на электромобили в конце года

Цены на электромобили из Китая упали на 15% в начале осени, что, по мнению гендиректора дилера «Тесла-клуб» Алексея Еремчука, может привести к увеличению спроса на такие автомобили до конца года. В беседе с НСН он отметил, что летом также отмечался спад интереса к электромобилям.

Еремчук выделил две ключевые причины, способствующие этому замедлению на рынке. Он ожидает, что рост спроса произойдет до ноября-декабря, так как с 1 января вводится повышенный утилизационный сбор для электромобилей.

Люди, желающие приобрести автомобиль по более низкой цене, вероятно, будут спешить сделать покупку до 1 декабря, а в январе и феврале, скорее всего, стоит ожидать снижения интереса. Важно также успеть получить ПТС на автомобиль, что в настоящее время занимает около двух недель, отметил эксперт.