Автоэксперт Еговцев рассказал, что возраст автомобиля может повлиять на исход ДТП

Около 70% автомобилей в России старше 10 лет, тогда как машин младше трех лет — лишь около 8%. Основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев в интервью Life.ru объяснил, почему возраст автомобиля может повлиять на исход ДТП.

По словам эксперта, старый автомобиль в критической ситуации не только не защитит водителя и пассажиров, но и усугубит последствия аварии. Во время столкновения энергия удара должна поглощаться за счет конструкции кузова. Однако со временем элементы силовой структуры теряют прочность, коррозия ухудшает способность лонжеронов и стоек гасить удар, а усталость металла нарушает геометрию кузова.

Кроме того, системы безопасности старых автомобилей могут работать некорректно. Подушки безопасности иногда не раскрываются или срабатывают неправильно из-за деградации датчиков и проводки. Ремни с изношенными преднатяжителями также хуже фиксируют тело пассажира. В результате кузов складывается непредсказуемо, перегрузки для людей внутри становятся значительно выше.

За последние 15–20 лет требования к автомобильной безопасности ужесточились. Современные машины проходят сложные краш-тесты, их конструкции проектируются с учетом различных сценариев столкновений. Старые модели зачастую не имеют современных систем безопасности и зон программируемой деформации кузова, что увеличивает риск травм в случае аварии.

«Экономия на автомобиле не компенсирует потенциальные риски для здоровья и жизни», — заключил эксперт. Он подчеркнул, что старые автомобили разработаны по стандартам прошлого и прошли годы физического износа.