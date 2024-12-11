Автоэксперт Егармин призвал автомобилистов не ставить картонку перед решеткой радиатора

Директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин в беседе с «Российской газетой» объяснил автомобилистам, почему не стоит ставить картонку перед решеткой радиатора охлаждения в авто.

По словам эксперта, установка картонки может привести к серьезным последствиям в виде перегрева двигателя.

«Если мотор перегреется, это может привести к его повреждению, деформации головки блока цилиндров и другим критическим неисправностям», — процитировали «Известия» Егармина.

В среднем из-за картонки время прогрева мотора снижается на три-пять минут, что увеличивает ресурс и эффективность работы двигателя. Как отметили специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», картонка действительно позволяет частично блокировать поступление холодного воздуха в зимнее время года.