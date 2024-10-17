Автоэксперт Доровских рассказал, что допустимые неисправности машины указаны в ПДД

В Российском союзе автостраховщиков и Всероссийском союзе страховщиков выступили за восстановление обязательного технического осмотра легковых машин в России. Лектор Российского общества «Знание» и доцент кафедры «Техника и технологии автомобильного транспорта» Тамбовского государственного технического университета Дмитрий Доровских рассказал «ФедералПресс» о допустимых неисправностях автомобилей, с которыми можно передвигаться без штрафов.

Он акцентировал внимание на том, что, используя автотранспорт, нужно следовать специальным разделам Правил дорожного движения, где указаны приемлемые неисправности. Доровских отметил, что наличие любых проблем с автомобилем недопустимо для безопасной поездки. Если неисправность не упоминается в указанном списке, водителю следует двигаться к месту стоянки или ремонта, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Однако, по словам эксперта, в реальной практике, возможность «безопасно двигаться к месту стоянки или ремонта» может занять достаточно долгое время. Важно помнить, что при возникновении аварии наличие любых неисправностей, даже если они указаны в списке, может привести к тому, что водитель будет признан виновным, добавил эксперт.