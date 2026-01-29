Автоэксперт Денисов посоветовал не газовать при застревании машины в сугробе

Автоэксперт Денис Денисов посоветовал водителям учитывать специфику зимних дорог и придерживаться определенных мер предосторожности в условиях сложных погодных условий. Об этом сообщила «ТСН24» .

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить движению по узким улицам: следует выбирать маршруты с возможностью объездов, используя перекрестки и специальные карманы для разъезда автомобилей.

Как пояснил эксперт, если машина все-таки попала в снежный занос, главное правило — не пытаться выбраться, резко нажимая педаль газа. Такие действия приведут лишь к углублению транспортного средства в снег и повышению вероятности повреждения нижней части кузова.