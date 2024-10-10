Автоэксперт Демин призвал проверять зимние диски на допустимую нагрузку

Выбор подходящих дисков столь же важен для безопасности, как и выбор шин. В беседе с «ФедералПресс» владелец российской компании по производству кованых и кастомных дисков Леонид Демин дал советы автовладельцам о том, на что стоит обращать внимание при их выборе.

По словам Демина, основным критерием для водителя должны стать инженерные расчеты нагрузок, в которых учитываются масса автомобиля и условия его эксплуатации. Правильно подобранная модель диска обеспечивает надежность колеса при минимальной массе.

Он также подчеркнул важность проверки кованых дисков на максимальные нагрузки. Так как современные автомобили имеют значительный вес, использование дисков, рассчитанных на 500 килограммов, для внедорожника может быть небезопасным.

Кроме того, следует заранее определить, какие размеры покрышек будут использоваться, так как нецелесообразно устанавливать широкие шины на узкие диски и наоборот.