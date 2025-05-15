Автоэксперт Чекмарев призвал тщательно подготавливать мотоцикл к сезону

Недостаточное обслуживание мотоциклов значительно повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Основные причины аварий включают неисправности топливной системы, сбои в механизме привода и изношенные тормозные механизмы, рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев в беседе с «Известиями».
Специалист посоветовал внимательно осмотреть состояние технических жидкостей перед началом мотосезона. Особенное внимание следует уделить моторному маслу, которое постепенно теряет свои защитные свойства из-за накопления металлической стружки. Производители рекомендуют менять масло каждые три-шесть тысяч километров.
По словам эксперта, не менее важная задача — проверка топливной системы. Сигналами о возможной неисправности могут служить черный дым из выхлопной трубы, повышенное потребление топлива или появление темного нагара на свечах зажигания. При обнаружении подобных признаков нужно незамедлительно обращаться в сервис, чтобы предупредить возможные серьезные поломки двигателя.
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