Автоэксперт Буров посоветовал проверить тормозную систему авто перед началом дачного сезона | 360°

Транспорт 16 мая 2024, 18:02 Автоэксперт Буров посоветовал проверить тормозную систему авто перед началом дачного сезона

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Перед началом дачного сезона важно проверить автомобиль и провести плановое ТО. Об этом сайту infox.ru рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров.

Он посоветовал проверить ходовую, подвеску, а также состояние двигателя. Кроме того, нужно убедиться, что все электроприборы исправны, а в фарах — работающие лампочки.

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По словам эксперта, нужно отдельное внимание уделить тормозной системе. Для этого стоит проверить уровень жидкости, а также состояние колодок.

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