Автоэксперт Булкин назвал экологичность и безопасность главными плюсами покупки электрокаров

Видеоблогер и автоэксперт Александр Булкин в разговоре с «ФедералПресс» перечислил основные преимущества покупки электрокаров.

Главными плюсами электрокаров являются безопасность и экологичность. Как рассказал эксперт, разгон на такой машине отличается от обычного, поэтому любителям скорости такой вариант придется по душе.

«Кроме того, электромобили куда более выгодны в эксплуатации, так как нет необходимости тратиться на бензин. Полный бак сегодня для машины с ДВС стоит порядка 3500 рублей», — отметил Булкин.

Он также добавил, что подзарядить электрическую машину во многих российских городах сегодня можно абсолютно бесплатно. Электрокары более просты в обслуживании в отличие от обычных машин, подчеркнул собеседник.