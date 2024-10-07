Автоэксперт Боярский: при работе двигателя на полных оборотах резкое движение может создать дополнительную нагрузку

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский в беседе с «Российской газетой» объяснил автомобилистам, почему резкое движение при запуске двигателя нежелательно.
По слова эксперта, одной из причин является масло в моторе, которое может не успеть равномерно распределиться по всем компонентам. Сложности могут возникнуть и у современных авто, которые имеют множество электронных систем и датчиков и которым требуется время для полноценного запуска, написали «Известия».
Боярский отметил, что во время старта двигателя резкое движение может создать дополнительную нагрузку на силовой агрегат и трансмиссию. Все эти действия так или иначе приводят к преждевременному износу.
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