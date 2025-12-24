Автоэксперт Балабас рассказал, что хабы по продаже подержанных машин помогут коммерческим компаниям

В ближайшее время в крупных городах России появятся хабы по продаже подержанных автомобилей с дисконтом. Размер скидки составит от 5% до 40%. В беседе с MIR24.TV ситуацию прокомментировал автоэксперт Евгений Балабас.

Первый этап открытия центров запланирован на начало следующего года, однако пока идет подготовка и тестирование концепции.

«Данная мера поможет бизнесу коммерческих компаний. Они смогут купить несильно „ушатанную“ технику по сниженной цене», — отметил специалист.

По его словам, что касается рынка частных автомобилей, то существенных изменений ожидать не приходится, ведь доля продаваемых машин ограничится теми, которые использовались именно в сфере коммерческого транспорта. Такие авто могут заинтересовать, например, таксистов.