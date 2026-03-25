Автоэксперт Балабас предложил обработать зимние шины силиконом перед хранением

У автомобильных шин есть предпочтительные условия хранения, но создать идеальный режим содержания для зимней резины в домашних условиях зачастую невозможно. Об этом рассказал автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, сложить шины можно и на балконе, проблем это не вызовет.

«30 градусов жары, которые летом бывают на застекленном балконе городской квартиры — это, наверное, не самая оптимальная температура для хранения резины, но тем не менее существенно на ее срок жизни и характеристики это не повлияет», — отметил специалист.

Он добавил, что шины можно складывать в стопку в горизонтальном виде, только если они надеты на накачанные колеса. Если же резина снята с дисков, то хранить ее следует строго в вертикальном положении.

Для улучшения условий хранения зимнюю резину можно обработать силиконом — он проникнет в микропоры и защитит шины от ультрафиолета, иссыхания и потери пластификаторов. Делать это не обязательно, но некоторую пользу принесет.