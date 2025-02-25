Автоэксперт Балабас: машина из КНР прослужит 5 лет без ремонтов при спокойной езде

Каждый второй россиянин сталкивается с необходимостью ремонтировать свою машину. Одни предпочитают обращаться в автосервис, другие — чинить автомобиль самостоятельно. Автоэксперт Евгений Балабас рассказал Общественной Службе Новостей , легко ли сегодня ремонтировать китайские автомобили в России и какие трудности могут возникнуть у их владельцев.

По мнению специалиста, не стоит бояться китайских машин, так как они поддаются ремонту. При аккуратной и спокойной езде без «спортивного стиля», пробуксовок и буксировок, а также при условии ежегодного контроля радиатора китайский автомобиль прослужит пять лет без серьезных ремонтов. Это касается условно-бюджетного и среднего классов с традиционными бензиновыми двигателями.

Балабас назвал условия, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок службы китайского автомобиля. Он призвал избегать агрессивной езды, не буксовать даже на легком бездорожье, прогревать двигатель зимой перед началом движения, ежегодно проверять радиатор на забитие грязью или тополиным пухом и своевременно очищать его, контролировать состояние вариаторной трансмиссии с помощью специальных мобильных приложений.

Китайские машины можно ремонтировать как в автосервисах, так и самостоятельно, но к выбору сервиса стоит подходить продуманно. Лучше выбирать «клубные» сервисы, рекомендованные владельцами таких авто.