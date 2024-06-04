Автоэксперт Баканов: заявку в сервисе «Народный инспектор» нельзя назвать протоколом

Заявки с фиксацией нарушений правил дорожного движения на смартфон обычным пользователям в приложении «Народный инспектор» нельзя назвать протоколом. Об этом сообщил автоэксперт Петр Баканов в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, минусы в подобных фиксациях заключаются в плохом качестве картинки и проблемах с геолокацией. По сути любой прохожий отправляет заявку с нарушением в соответствующую организацию, а она уже принимает решение о его наличии.
Отмечается, что объективность и целесообразность подобного сервиса по-прежнему вызывают жаркие споры.