Автоэксперт Баканов: заявку в сервисе «Народный инспектор» нельзя назвать протоколом

Заявки с фиксацией нарушений правил дорожного движения на смартфон обычным пользователям в приложении «Народный инспектор» нельзя назвать протоколом. Об этом сообщил автоэксперт Петр Баканов в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, минусы в подобных фиксациях заключаются в плохом качестве картинки и проблемах с геолокацией. По сути любой прохожий отправляет заявку с нарушением в соответствующую организацию, а она уже принимает решение о его наличии.

Отмечается, что объективность и целесообразность подобного сервиса по-прежнему вызывают жаркие споры.

Игристое, но не шампанское. Что такое просекко и где его производят

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте