Автоэксперт Баканов рассказал, что нужны три сезонных комплекта шин

По словам автоэксперта Петра Баканова, оптимально иметь три комплекта шин для автомобиля: летние, зимние и всесезонные. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Тем, кто использует зимнюю шипованную резину, торопиться с переобувкой не следует, так как теплая погода может продлиться. Специалист отметил, что они становятся актуальными при среднесуточной температуре ниже +4 градусов, когда возможно образование гололедицы.

Первый снег не должен вызывать панику, а скорее служить напоминанием о важности безопасного вождения. Баканов подчеркнул, что стоит измерять дистанцию в секундах: безопасное расстояние — минимум три секунды до впереди идущего автомобиля. Для обгона желательно закладывать не меньше шести секунд. В поворотах лучше поддерживать постоянную скорость, избегая резкого торможения, особенно в правых поворотах, которые могут быть опасны из-за риска выезда на встречную полосу.