Автоэксперт Баканов раскритиковал идею со штрафами за «иранскую тонировку»

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с RT выразил сомнение в необходимости введения штрафа до 15 тысяч рублей за использование «иранской тонировки».

По мнению специалиста, применение такого наказания будет затруднительно.

«Если мы говорим про шторки каркасные и шторки типа иранских, рулонные, то правоприменительная практика по ним будет весьма сомнительной. То есть как инспектору нужно штрафовать водителя, если водитель заранее все это уберет?» — пояснил эксперт.

Он также указал на отсутствие данных, подтверждающих опасность тонировки в контексте роста ДТП. Кроме того, Баканов напомнил о различиях в погодных условиях на территории регионов. На юге, например, шторки и тонировка позволяют поддерживать комфортную температуру, если нет кондиционера.