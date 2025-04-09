Автоэксперт Баканов призвал водителей ослабить давление в шинах при езде по снегу

Автоэксперт Петр Баканов поделился с телеканалом «Звезда» рекомендациями по вождению в слякоть и снег.
Он посоветовал держать дистанцию не менее трех секунд и располагать руки на руле в положении «на десяти и двух часах» или «на девяти и трех». Эксперт отметил, что лучше перенять манеру езды дальнобойщиков — двигаться ровно, без ускорений и замедлений, не тормозить на поворотах.
Кроме того, Баканов рекомендовал ослабить давление в шинах при езде по глубокому снегу для улучшения сцепления. Это особенно важно для тех, кто уже перешел на летнюю резину.
Ранее в Дептрансе Москвы призвали использовать только зимние шины.
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