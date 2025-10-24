Автоэксперт Баканов посоветовал не откладывать покупку машины

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО рекомендовал не откладывать покупку автомобиля. По его словам, цены на новые машины в России в 2025 году не снизятся.

Специалист предложил заняться поисками моделей 2024 года, залежавшихся на складах. Таким образом получится добиться определенной скидки.

«Скоро они исчезнут, и ценники перепишут», — предупредил Баканов.

Он также отметил, что китайские автомобили продолжают занимать большую долю на рынке. Первые места делят Chery и Haval, добавила газета «Петербургский дневник».

