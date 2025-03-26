Автоэксперт Баканов порекомендовал выбирать российские шины

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО посоветовал весной переходить на резину известных брендов, произведенную в России.
Он выделяет Pirelli, Hankook (бывший Nokian) и отечественный Kama, особенно линейку Viatti. По словам эксперта, для массового сегмента доступность таких шин обеспечена, хотя премиальные автомобили остаются в затруднительном положении из-за отсутствия подходящего размера, написал «ФедералПресс».
Баканов отметил, что цены на шиномонтаж немного повысились, но серьезного роста пока нет.
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