Автоэксперт Бабаев посоветовал использовать раствор уксуса и воды для борьбы с обледенением лобового стекла

Эксперт обратил внимание, что если электрообогрев стекла в машине не предусмотрен, то можно воспользоваться народными и профессиональными методами борьбы. Одним из таких он назвал «проморозку» салона после завершения поездки. На стекло наносятся специальные средства, которые могут называться «антизапотевателями» или «антиобледенителями». Их можно сделать в домашних условиях из уксуса и воды, разбавив кислоту в соотношении три к одному, написали «Известия».

Средство распыляется на окно, а затем тщательно протирается сухой тряпкой. Решить проблему помогут и аэрозоли с аналогичным действием. Они создают тонкую защитную пленку, которая препятствует появлению ледяной корки, пояснил Бабаев.