Автоэксперт Аронян рассказал, что антифриз нужно обновлять каждые 60 тысяч километров

Своевременная замена антифриза и правильное обслуживание системы охлаждения — залог длительной и бесперебойной работы мотора. Автомеханик и автоэксперт Вагид Аронян рассказал URA.RU о том, как и когда заменять его, а также как правильно утилизировать отработанный антифриз.

Антифриз — одна из важнейших технических жидкостей в автомобиле, отвечающая за охлаждение двигателя и предотвращение его перегреваю. Эксперт рекомендует в первую очередь ориентироваться на инструкцию к автомобилю, где обычно указана периодичность замены охлаждающей жидкости. В среднем, это раз в два-три года или каждые 60 000 километров пробега. Для старых машин интервал может сокращаться до 40–50 тысяч километров.

Многие автовладельцы не знают, как правильно избавляться от старой охлаждающей жидкости после замены. Вагид Аронян предостерегает: ни в коем случае нельзя сливать отработанный антифриз на землю или в канализацию: для этого существуют специальные емкости. Также можно сдавать антифриз в пункты приема автомобильных отходов.

Многие автосервисы предлагают услугу по утилизации старых технических жидкостей — это самый удобный и безопасный вариант.