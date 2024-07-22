Автоэксперт Арбузов заявил, что для распространения электрокаров в российских городах недостаточно админресурса

В России электромобили уже продемонстрировали свой потенциал для массового распространения, но исключительно в премиум-сегменте. Об этом RuNews24.ru рассказал обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

Он отметил, что если бы не введенные ограничения на параллельный импорт с 1 февраля 2024 года, которые запретили ввоз китайских электромобилей и гибридов, темпы продаж марки Zeekr, безусловно, продолжили бы расти и в среднем по 2024 году составили бы не менее тысячи автомобилей в месяц.

Арбузов подчеркнул, что пик продаж Zeekr в России произошел в марте, когда было зарегистрировано 1216 автомобилей этой марки. Затем запасы истощились, и во втором квартале продажи Zeekr упали на 45% по сравнению с первым.

Обозреватель также отметил, что опыт завода «Москвич» показывает, что для успешного распространения электромобилей в российских крупных городах просто административных мер недостаточно.Они регулярно поступают в гаражи различных государственных учреждений и организаций, но на практике из-за проблем с зарядкой они используются в основном лишь в исключительных случаях.