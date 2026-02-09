Автоэксперт Арабаджи рассказала, что оригинальные запчасти делают в Китае под контролем производителя

Директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи подчеркнула в беседе с ИА НСН , что происхождение двигателей китайского производства само по себе не является проблемой для европейских и японских автомобилей, если компоненты изготавливаются специально для конкретной марки и модели и проходят контроль автоконцерна.

Специалист пояснила, что ключевое значение имеет не страна происхождения мотора, а его предназначение для определенной марки авто.

«Дело же не в том, где произведен двигатель, а для какого автомобиля. Пусть он даже произведен в Китае для какого-нибудь Mercedes, если это оригинальная запчасть, она делается под контролем автопроизводителя», — отметила эксперт.

По ее словам, основное внимание должно уделяться качеству сборки и соответствию двигателя спецификациям оригинальной техники, а не месту его изготовления.