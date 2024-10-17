Автоэксперт Антюфьев: у некоторых двигателей Volkswagen цепь ГРМ имеет небольшой срок службы

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев назвал марки машин, у которых чаще всего растягивается ремень ГРМ. Об этом сообщила « Российская газета ».

Специалист обратил внимание на Volkswagen. Так, цепь двигателя 1.4 TSI была рассчитана на 100 тысяч километров, однако в негодность она приходит уже к 60 тысячам.

«На поздних вариантах двигателя проблему устранили, увеличив ресурс цепи ГРМ до 120 тысяч километров», — отметил эксперт.

По его словам, у другого мотора от концерна, 1.2 TFSI, привод ГРМ может исправно служить не более 50 тысяч километров. Данное устройство устанавливали, к примеру, на Audi A3, добавили «Известия».