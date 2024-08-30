Автоэксперт Антюфьев назвал надежными двигатели у моделей Lada Vesta, Largus и Xray

У моделей Lada Vesta, Largus и Xray производители устанавливают двигатели ВАЗ-21129 с 16 клапанами. Он имеет долговечный чугунный блок цилиндров, гидрокомпенсаторы и конструкцию поршневой группы, исключающую повреждения при обрыве ГРМ, рассказал «Российской газете» автоэксперт Валерий Антюфьев.

Двигатель H4M объемом 1,6 литра, по словам эксперта, также выделяется надежностью и экономичностью. Его производители оснастили легким алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ, написал сайт «Аргументы и факты».

Мотор с индексом ВАЗ-11182 отличается сниженным потреблением масла и увеличенным интервалом регулировки клапанов. Его также можно отнести к надежным, добавил Антюфьев.