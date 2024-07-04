Автоэксперт Ананьев предостерег от хранения в машине летом баллонов или автохимии

Летом лучше не оставлять в машине какие-либо баллоны и химию для автомобилей. Таким советом поделился с RT эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев.

Он объяснил, что при сильной жаре салон автомобиля сильно перегревается. Соответственно, испытанию высокими температурами подвергаются и оставленные там предметы.

«От лопнувшей газировки пострадает только обивка кресел, а вот зажигалка уже может спровоцировать возгорание. Поэтому не храните летом в машине баллоны или автохимию», — отметил эксперт.

Он добавил, что стоит более внимательно выбирать место для парковки. Лучше всего оставлять автомобиль в тени или под навесом.

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