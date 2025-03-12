Автоэксерт Ануфриев: китайские бренды недооценили текущее положение россиян

Автоэксперт Антон Ануфриев в интервью «Ридусу» назвал причины, по которым дилеры не могут продать множество китайских машин 2023 года выпуска. По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, с января по февраль в России было продано 167 тысяч автомобилей, из них восемь тысяч выпущено в этом году.

У китайского бренда Jetta на машины 2023 года пришлось 85% продаж, у FAW — 60%, у Wey — 50%.

Ануфриев объяснил, что проблема связана со снижением покупательной способности россиян. Он указал, что китайские бренды слишком активно зашли на наш рынок, недооценив текущее положение. Цены на автомобили выросли из-за увеличения утилизационного сбора, а денег у россиян стало меньше.

Дилеры пытаются выкручиваться, предлагая «выгодные предложения», но это не помогает.

«Предлагаются какие-то большие скидки при покупке автомобиля в трейд-ин, — сказал Ануфриев. — Подобные акции нельзя назвать выгодными».

Ранее эксперт сообщил, что внедорожники Lada Niva востребованы в сельской местности и горных районах Германии.