«Автодом» назвал Jaecoo J7 и Omoda C5 лучшими китайскими авто до 3 млн рублей

Китайские автомобили плотно заняли большую нишу на российском рынке, предлагая функциональные и красивые модели по приемлемым по современным меркам ценам. Рейтинг лучших авто до трех миллионов рублей составил «Автодом». Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Эксперты посоветовали обратить внимание на автомобиль Jaecoo J7, у которого в комплектации предусмотрены боковые зеркала с электрорегулировкой, а также с обогревом и сигналами повтора поворотников. Кроме того, в машине предусмотрена система помощи движения в пробках и датчик, оповещающей, что дверь не закрыта.

Кроме того, можно присмотреться и к модели Omoda C5. Она оснащена люком, интерьерной подсветкой, бесключевым доступом и запуском двигателя с помощью кнопки. Также в машине предусмотрена система мониторинга слепых зон и функция, которая предупреждает о лобовом столкновении.